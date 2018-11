Cheikh Bamba Dieye sur le sinistre provoqué par la brèche : "avec 100 milliards, le gouvernement peut y mettre un terme"

Le leader du Fsd/Bj se dit meurtrie par la situation catastrophique vécue par les populations de Saint-Louis, face à la houle violente et dangereuse qui y sévit depuis quelques temps. Depuis l'ouverture de la Brèche en 2003, 350 habitants de la Langue de Barbarie ont perdu la vie, si l'on en croit aux dire de Cheikh Bamba Dieye, rapportés par Seneweb. Il demande aux autorités étatiques, une prise en charge sérieuse de la question. Il suggère même au gouvernement de prévoir dans le budget de 2019 le financement d'études sérieuses.



Le député et candidat à la Présidentielle de 2019 n'a pas manqué de souligner l'impertinence, selon lui du financement d'un projet comme le TER (Train Express Régional), avec plus de mille milliards alors qu'une centaine de milliards seulement peut régler définitivement le problème de la Brèche.

"Macky Sall a injecté 1500 milliards dans un train et les 3 milliards de francs Cfa que l'État a injectés à Saint-Louis sont insignifiants. Or, avec 100 milliards, le gouvernement peut mettre fin à la situation dramatique qu'est en train de vivre les habitants de cette localité", a déclaré le prédécesseur de Mansour Faye à la tête de la mairie de Saint-Louis.