Cheikh Gadiaga condamné à 6 mois de prison ferme pour diffamation

Selon les informations du journal Les Echos, l’accusé s’est déchargé sur Moïse Rampino dans l’affaire l’opposant à Abdoulaye Sylla. A l'en croire, son co-prévenu a écrit à son insu sur son site qu’Abdoulaye Sylla «a fait main-basse sur des pans entiers de l’économie».

Six (6) mois de prison ferme et une amende de cinq (5) millions de FCfa à payer à titre de dommages. Telle est la sentence affligée à Cheikh Mbacké Gadiaga pour diffamation.En effet, Cheikh Gadiaga a été attrait devant la barre du Tribunal correctionnel de Dakar suite à un différend avec Pape Maël Diop, pour une affaire d’extorsion de fonds et de chantage.