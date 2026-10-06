Rentrée scolaire : le ministère de l’Éducation reporte la reprise au 12 octobre

Une décision motivée par la sécurité

Selon le ministère, ce report vise avant tout à garantir la sécurité et la protection des élèves. Il doit également permettre aux services compétents, aux collectivités territoriales et aux communautés de poursuivre les opérations de nettoyage, d’assainissement, de désinfection et de remise en état des établissements scolaires.

Ces opérations doivent aussi contribuer au rétablissement de meilleures conditions de circulation et de transport avant la reprise des cours.

Une mesure nationale pour tous les élèves

Même si les académies ne sont pas touchées de la même manière par les conséquences des intempéries, le ministère a opté pour une mesure applicable à l’ensemble du territoire national.

Cette décision est justifiée par le principe d’équité territoriale et d’égalité des chances, afin que les élèves sénégalais puissent reprendre les enseignements dans des conditions similaires.

D’ici au lundi 12 octobre, le ministère appelle à une mobilisation de tous les acteurs autour de l’École. Personnels de l’éducation, parents d’élèves, collectivités territoriales, services de l’État, partenaires sociaux, organisations de jeunesse, société civile, associations et communautés sont invités à unir leurs efforts pour assurer une reprise effective des cours.

Le département de l’Éducation nationale estime toutefois que cette reprise ne devrait pas être davantage repoussée. À l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, dont l’organisation aura des incidences sur le fonctionnement de certains établissements, le ministère souhaite préserver au maximum le temps scolaire et le quantum horaire.

« La sécurité de nos enfants commande la prudence. Leur droit à l’éducation nous impose également de préserver le temps d’apprentissage », souligne le ministère.

La rentrée scolaire des élèves est donc fixée au lundi 12 octobre 2026 sur toute l’étendue du territoire national.

Initialement prévue le mercredi 7 octobre 2026, la rentrée scolaire des élèves est finalement reportée au lundi 12 octobre sur l’ensemble du territoire national. Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé cette décision dans un communiqué, en invoquant notamment l’évolution de la situation météorologique et les impératifs de sécurité.