Cheikh Lo Ndoye, appelé en équipe nationale pour la première fois: « C’est le fruit de mon travail… »

Encore un joueur local intègre le groupe des 26 « Lions » pour affronter le Malawi lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Il s'agit de Cheikh Lo Ndoye, le portier du Jaraaf de Dakar, qui, à 32 ans.



Il obtient sa première convocation en équipe nationale et succède ainsi à Alioune Badara Faty, champion d’Afrique en 2022.

Ses performances solides en championnat, notamment lors de la saison dernière, lui valent cette sélection. Le portier s'est distingué par 14 clean-sheet en championnat et des prestations impeccables en Coupe de la CAF, où il a gardé ses cages inviolées lors des deux premiers tours, contribuant à la qualification du Jaraaf pour la phase des poules.



Un nouveau joueur du championnat local fait son entrée dans la tanière des « Lions ». Une reconnaissance méritée pour ses exploits sur le terrain. Cheikh Lo se réjouit de sa première sélection en équipe nationale.



« Ma convocation me fait du plaisir et je suis vraiment content. Je remercie le Jaraaf de Dakar. C’est le fruit de mon travail parce que j’ai bossé dur. Il n’est pas donné à n’importe qui d’être convoqué en équipe nationale du Sénégal. La concurrence est rude donc il faut beaucoup travailler pour arriver à ce niveau », a confié le capitaine du Jaraaf.