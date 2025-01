Cheikh Mbacké Dolly à Aissata Tall Sall : « La levée de l’immunité parlementaire de Sonko était aussi constituée de trois lettres et de photos obscènes »

L’ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Cheikh Mbacké Dolly, a répondu aux déclarations d’Aïssata Tall Sall, qui défendait Farba Ngom à l’Assemblée nationale. Dans sa réplique, Cheikh Mbacké Dolly a évoqué le cas d’Ousmane Sonko, affirmant que ce dernier n’avait même pas bénéficié d’un dossier formel lors de la procédure de levée de son immunité parlementaire, rapporte le quotidien Les Echos.



Critiquant vivement Aïssata Tall Sall et la coalition Benno Bokk Yaakaar, il a soutenu que l’APR et ses alliés ne font que récolter les fruits de leurs propres pratiques.



Selon lui, cette situation n’est en rien un fait nouveau, mais plutôt le reflet d’une continuité politique marquée par des méthodes discutables.