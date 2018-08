Cheikh Ndoye se retire...après la CAN 2019

Le milieu de terrain des "Lions" Cheikh Tidiane Ndoye (32ans) , espère bien encore vivre quelques aventures en sélection, au moins jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations C(AN) , prévue en 2019 au Cameroun.



" Il y aura des jeunes, il faut laisser la place. Quand tu rentres par la grande porte , il faut sortir par la grande porte et moi je sortirai par la grande porte", indique Cheikh Ndoye dans un entretien accordé à l'Agence France Presse (AFP).



L'ancien joueur d'Epinal, de Créteil et de Birmingham qui est récemment retourné à Angers s'est aussi exprimé sur la prestation du Sénégal lors de la Coupe du monde, Russie 2018. " Un rêve de gamins. On a des regrets, maintenant encore parce qu’on se voyait aller loin. On avait le groupe qu'il faut, les joueurs qu'il faut", analyse-t-il, revenant sur élimination au premier tour au critère du fair-play.