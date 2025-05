Fin d'une ère : Luka Modric annonce son départ du Real Madrid

Le maestro croate Luka Modric a annoncé, ce jeudi 22 mai, son départ du Real Madrid après treize années de loyaux services. Un moment émouvant pour les supporters madrilènes, qui verront leur légende disputer son dernier match ce samedi 24 mai contre la Real Sociedad.



"Le moment est arrivé. Le moment que je n'aurais jamais voulu voir arriver, mais c'est le football, et dans la vie, tout a un début et une fin..."

C'est par ces mots, publiés sur son compte Instagram, que Luka Modric a officialisé son départ. À 39 ans, le Ballon d'Or 2018 s'apprête à tourner la page d'un chapitre historique avec le club de la capitale espagnole.



Arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, Modric a marqué l'histoire du Real Madrid. En 590 apparitions sous le maillot blanc, il a inscrit 43 buts et surtout participé à l'une des périodes les plus dorées du club. Son palmarès est éloquent : six Ligues des champions, quatre titres de champion d'Espagne, et de nombreux autres trophées.



"Je suis fier d'avoir fait partie de l'une des époques les plus victorieuses d'un des meilleurs clubs de l'histoire", a-t-il confié dans son message d'adieu.



Samedi, au Santiago Bernabéu, les fans madrilènes rendront hommage à leur numéro 10, celui qui a dicté le tempo du jeu pendant plus d'une décennie. Un adieu qui s'annonce chargé d'émotion.