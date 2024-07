Cheikh Oumar Anne et l’APR, le divorce est acté

Entre Cheikh Oumar Anne et l’Alliance pour la République (APR), le divorce est consommé. Il a révélé la fin de son militantisme au sein de l’APR. « Moi, je ne me considère plus aujourd’hui comme membre de l’APR. Je ne suis plus membre de l’APR », a affirmé Cheikh Oumar Anne lors de son passage à l'émission "L'invité MNF" sur la 7 TV.



« Je travaille à la mise sur pied d’un autre cadre politique », a soutenu l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur. Dans la même lancée, Cheikh Oumar Anne consolide ses liens avec Amadou Bâ, il a informé vouloir faire de lui, la tête de liste aux prochaines législatives.



Selon lui, « Amadou Bâ bénéficie aujourd’hui, du soutien de la plupart des militants et responsables de l’APR ». Cheikh Oumar Anne soutient que son objectif principal est de faire de l’ancien Premier ministre le prochain président de la République en 2029.