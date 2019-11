Cheikh Oumar Hann encore épinglé par le rapport de l'Armp 2017

L'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a publié son rapport 2017 ce jeudi 28 novembre 2019. Et encore une fois l'ancien Directeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) a été aperçu dans le rang des mauvais élèves de l'administration, en ce qui concerne deniers qui alimentent les marchés publics. En effet, ledit rapport produit par les services du Dg Saer Niang a relevé un écart de 120 millions entre ce qu'il a déclaré et ce qu'il a réellement exécuté pour un marché de fourniture de matériels et mobilier de bureau.



"Le montant estimé du marché dans le Plan de Passation des Marchés (PPM) était de 140 000 000 Fcfa, le marché a été attribué pour 19 116 000 FCFA. Nous n’avons pas reçu d’explication par rapport à cet écart", note l’audit de l’Armp réalisé par KPMG, un réseau international de cabinets d’audit et de conseil exerçant dans 150 pays.



Pour rappel, Cheikh Oumar Hann, actuel ministre de l'Enseignement supérieur, a été épinglé dans ce rapport dans la période 2014-2019 durant laquelle il a été Direvteur général du Coud.



A noter que la période couverte par le rapport fait partie de la gestion de Cheikh Oumar Hann, à l’époque directeur général du Coud (août 2014-avril 2019).