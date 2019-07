Cheikhna Keïta, ancien commissaire de police: « j’aurais arrêté Guy Marius Sagna »

L’ancien commissaire de police, Cheikhna Keïta, a affirmé dimanche qu’il aurait (aussi) arrêté l’activiste Guy Marius Sagna, placé sous mandant de dépôt depuis le 16 juillet pour « fausse alerte au terrorisme » s’il était toujours en service, lors de l’émission Grand jury sur la Rfm.



« J’aurais été en fonction, je l’aurais arrêté, le confondre par rapport à ce qu’il a dit. Si n’est pas fondé c’est très grave. Et même si c’est fondé, ce ne sont des choses qu’on dit sur la place publique », a déclaré Cheikhna Keïta.



Et d’ajouter : « Je suis étonné de voir que selon celui qui parle, les choses ne sont pas les mêmes », a encore dit l’ancien commissaire de police, invitant à arrêter « les jugements d’a priori » sur certaines fonctions, notamment liées à la justice.



Il affirme que ces gens ne sont là que pour dire ça ne va pas, et s’impliquent politiquement. « Ce sont des gens qui ne proposent rien de bon » pour le Sénégal, soutient-il sur la Rfm.