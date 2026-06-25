Cheikhou Oumar Ba veut prolonger le temps de travail des agriculteurs par la maîtrise de l'eau

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Cheikhou Oumar Ba, annonce sa volonté d'augmenter la durée de travail en milieu rural grâce à la maîtrise de l’eau. Selon le ministre, nommé le 1er juin dernier, l'absence de gestion hydrique limite actuellement l'activité des agriculteurs à trois ou quatre mois par an.



L'État prévoit de restructurer le financement agricole en s'appuyant davantage sur les investissements du secteur privé dans l'agro-industrie. Les subventions publiques, dont le budget est passé de 60 à 130 milliards de francs CFA en 2025, seront rationalisées et orientées vers les filières à forte valeur ajoutée afin de réduire les pertes post-récoltes.



La feuille de route ministérielle intègre également la modernisation des exploitations familiales par la mécanisation et l'accès sécurisé au foncier. Une stratégie nationale d'accompagnement et de protection sociale des jeunes agriculteurs sera déployée via la loi d’orientation agrosylvopastorale et halieutique, tandis qu'un nouveau Code pastoral est en cours d'élaboration pour encadrer l'élevage et la transhumance.