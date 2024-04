Chelsea : "C'est une honte", Pochettino remonté après l'affaire du "penaltygate" contre Everton

Chelsea s’est facilement imposé contre Everton (6-0), lundi 15 avril, en Premier League. La rencontre a été marquée par des tensions entre Cole Palmer, Noni Madueke et Nicolas Jackson, qui se sont accrochés pour tirer un penalty. À l’issue de la rencontre, leur entraîneur Mauricio Pocchettino a témoigné sa « honte » de l’incident.



La soirée avait tout pour être parfaite pour Chelsea. Les Bleus se sont imposés avec beaucoup de facilité face à Everton (6-0) à Stamford Bridge, lundi 15 avril, et restent à l’affût des places européennes. Mais Mauricio Pochettino a très peu apprécié la scène qui a précédé le cinquième but. Nicolas Jackson, Noni Madueke et Cole Palmer se sont en effet accrochés pour tirer le penalty.



« C’est une honte, c’est inacceptable »



« C’est une honte, c’est inacceptable, je suis tellement bouleversé par la situation, a commenté l’ancien entraîneur du PSG à l’issue de la rencontre, en conférence de presse. Nous ne pouvons pas nous comporter de cette manière, j’ai dit aux joueurs que c’est la dernière fois que nous nous comportons de la sorte. Si nous voulons être une grande équipe, nous devons changer et penser de manière collective. » C’est Cole Palmer qui s’est chargé de transformer la sentence devant Jordan Pickford, pour inscrire son quatrième but de la soirée.



L’intéressé a tempéré la situation au micro de Sky Sports : « Ce n’est rien de grave. On en riait et plaisantait. » Grâce à ce but, le jeune international anglais formé à Manchester City, Palmer rejoint son ancien coéquipier Erling Haaland en tête des buteurs de Premier League, avec 20 réalisations.