Chelsea : Maurizio Sarri proche de prendre la porte

Maurizio Sarri vit une période très compliquée depuis son départ du Napoli et de l’Italie. En effet, déjà cet été, son transfert du côté de Chelsea avait été semé d’embûches. Son intégration au club londonien avait été longue puisque les dirigeants anglais avaient beaucoup de mal à se défaire d’Antonio Conte mais aussi à négocier avec Aurelio De Laurentiis, le patron du club napolitain, le départ de son tacticien. Mais finalement tout avait fini par bien se goupiller.



Le début de saison était même prometteur, Sarri innovant en plaçant N’Golo Kanté un brin plus haut sur le terrain et faisant de Jorginho, qu’il a bien connu à Naples, son meneur de jeu - très - reculé. Sauf que la machine s’est grippée et l’Italien ne parvenait plus vraiment à tirer la quintessence de son groupe. Les résultats commençaient à être de moins en moins bons et sa tête était mise sur le billot assez rapidement dans cette saison de Premier League. Sarri ne sait pas ce qu’il s’est passé contre Everton Ce dimanche, le Transalpin a peut-être connu son coup de grâce. Défait assez largement à Everton sur le score de deux buts à zéro, son équipe est reléguée à trois longueurs de la quatrième position, occupée par Arsenal, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Il est donc possible que le match contre les Toffees soit son dernier à la tête des Blues puisque la trêve internationale a pointé le bout de son nez ce lundi matin.



C’est en tout cas les infos de The Express en ce début de semaine. En effet le tabloïd avance que Roman Abramovitch pourrait bien le licencier, le Russe ayant la gâchette assez facile. Interrogé après la rencontre face aux Toffees, Sarri ne semblait pas avoir de réponses quand à la chute de ses joueurs après avoir joué « la meilleure mi-temps de la saison ». Sur la sellette depuis maintenant quelque temps, Sarria peut-être entendu sonné son glas ce dimanche.