Chelsea: N'Golo Kanté testé positif au Covid-19

Mauvaise nouvelle pour Chelsea, et peut-être pour les Bleus. Alors que les Blues doivent affronter la Juventus, mercredi en Ligue des champions, Thomas Tuchel a annoncé ce mardi, en conférence de presse, que son milieu N'Golo Kanté a été testé positif au Covid-19. Il a donc été placé à l'isolement et manquera également le match face à Southampton, samedi en Premier League, rapporte L’ÉQUIPE.



Et qu'en sera-t-il de l'équipe de France, dont le prochain rassemblement débute lundi avec, en ligne de mire, la demi-finale de Ligue des nations contre la Belgique, jeudi prochain ? La quarantaine exigée par le gouvernement britannique en cas de contamination au Covid étant de dix jours, cela semble annoncer un forfait avec les Bleus, au moins pour ce premier match.