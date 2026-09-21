Cherté de la vie : Dr Serigne Guèye Diop promet un retour à la normale des prix dans deux mois

Dr Serigne Guèye Diop a dévoilé les nouvelles décisions de l'Exécutif pour protéger le pouvoir d'achat des ménages face à la hausse du coût de la vie. Le ministre de l’Industrie et du Commerce a précisé la stratégie gouvernementale ciblant la viande et les produits maraîchers.



Dr Serigne Guèye Diop a d'abord officialisé la conclusion d'un accord direct avec les chevillards et les professionnels de la filière bétail. Le ministre a confirmé la publication prochaine d'un arrêté réglementaire. « Nous avons conclu avec les différents acteurs de bloquer aussi les prix de la viande », a –t-il lancé lors de son passage, dimanche à l'émission « En Vérité ». Il a expliqué que cette concertation est intervenue dans un contexte d'approvisionnement régional complexe, notamment marqué par la situation commerciale au Mali.



Dr Serigne Guèye Diop s'est ensuite exprimé sur la flambée des tarifs des légumes comme le chou, rappelant que ces denrées ne bénéficiaient pas d'une homologation. Le ministre a tenu à rassurer les consommateurs sur le caractère passager de ces tensions : « C’est une période transitoire ». Il a indiqué que les autorités ont étudié l'autorisation exceptionnelle et temporaire de certaines importations pour alimenter le marché.



Dr Serigne Guèye Diop a enfin projeté une normalisation progressive de la situation grâce au démarrage des récoltes locales. Le membre du gouvernement a fixé une échéance précise pour un retour à des tarifs accessibles. « Dans deux mois, incha’Allah, vous allez voir avec la campagne agricole maraîchère, les prix vont revenir à la normale ».