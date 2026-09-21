Cherté du loyer : Serigne Gueye Diop annonce la préparation d'un arrêté ministériel destiné à geler l'ensemble des loyers sur le territoire national

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, le Dr Serigne Guèye Diop, a annoncé que « le Gouvernement a arrêté une série de mesures visant à renforcer le cadre réglementaire du marché locatif et à réprimer les pratiques illégales ». Au cœur de cette réforme, la Commission nationale de régulation du loyer des baux à usage d’habitation (Conarel) va bénéficier d'un renforcement stratégique et d'une implantation territoriale consolidée sur l'ensemble du pays.



Le ministre de l'Industrie et du Commerce qui s’exprimait sur RSI, a également annoncé la préparation d'un arrêté ministériel destiné à geler l'ensemble des loyers sur le territoire national. Dr Serigne Guèye Diop a précisé que la priorité du Gouvernement porte sur la neutralisation du mécanisme légal qui autorisait jusqu'ici les propriétaires à réviser à la hausse les tarifs locatifs au terme d'une période déterminée.