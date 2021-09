Cherté de la vie : Les sages de BBY déplorent la « rétention des stocks et la spéculation sur les prix »

Le Conseil des sages de Benno Bokk Yaakaar (coalition au pouvoir) a déploré la « rétention des stocks et la spéculation sur les prix », invitant le gouvernement sénégalais à « réhabiliter le comité national des prix pour anticiper sur l’inflation et la régulation du marché intérieur ».



Cette proposition a été faites après une analyse de la situation suite à l’augmentation récente des prix des denrées de première nécessité, ainsi que les causes endogènes et exogènes qui en sont la source, souligne ce communiqué ayant sanctionné lundi une réunion du secrétaire dudit directoire national, sous la présidence de son coordonnateur, Yéro Dé.



« Sur le plan des facteurs exogènes, le Conseil a relevé le dérèglement de l’économie mondiale au lendemain de la survenue de la pandémie de Covid-19 et son corollaire qui est l’augmentation des coûts du fret et des transports à tous les niveaux, la spéculation sur les carburants et la rétention des produits d’importation », indique le communiqué.



Il félicite le Gouvernement pour les mesures prises en vue de soutenir le pouvoir d’achat des populations et sa disponibilité pour la concertation avec tous les acteurs. Le Conseil invite à « encourager et soutenir la production locale par les nationaux, tant sur le plan agricole qu’industriel, mais aussi dans le suivi et l’évaluation de la régulation des importations et de la consommation locale ».



Sur un autre plan, il demande aux pouvoirs publics de « renforcer la sensibilisation et des mesures y afférant concernant la construction d’habitations sur des zones déterminées comme non aedificandi ». Il leur recommande aussi en concertation avec les sociétés concessionnaires de services publics (Eau, Électricité et Télécommunications) de renforcer la sensibilisation et leurs efforts au bénéfice des populations.