Ziguinchor : un enseignant agressé à coups de brique par son élève au CEM de Boucotte

Un élève du Collège d’Enseignement Moyen (CEM) de Boucotte à Ziguinchor (Sud) identifié sous le nom de P.I. Dabo a frappé son professeur, G.C.C. Diatta, à la tête à l'aide d'un morceau de brique. La victime a été évacuée à l'hôpital régional tandis que l'agresseur est en garde à vue.



Tout a commencé lorsqu'une altercation a éclaté dans la salle de classe entre l'élève Dabo et l'une de ses camarades. Le professeur Diatta est intervenu pour séparer les deux adolescents et ramener le calme. Après avoir maîtrisé la situation, l'enseignant a ordonné à l'élève de quitter la salle. Refusant d'obéir, P.I. Dabo s'est saisi d'un morceau de brique et a asséné un coup violent à la tête de son professeur, lui causant une blessure immédiate, rapporte Diégoune infos.



La victime a été transportée en urgence à l'hôpital régional de Ziguinchor. Les médecins lui ont délivré un certificat médical attestant d'une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) de deux jours. Suite à cet examen, l'enseignant a officiellement déposé plainte.



L'alerte ayant été donnée par la direction de l'établissement, les forces de police de Ziguinchor ont procédé à l'interpellation du jeune élève. P.I. Dabo a été placé en garde à vue au commissariat central « pour coups et blessures volontaires ».



Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor a été saisi de l'affaire. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances exactes et les motivations de ce passage à l'acte qui repose la question de la sécurité et de la discipline en milieu scolaire.