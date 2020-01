Chine: la circulation automobile non essentielle interdite à Wuhan, coeur de l'épidémie

La circulation des véhicules à moteur non-essentiels sera interdite à compter de samedi minuit (16 heures T), à Wuhan, la ville chinoise au cœur d'une épidémie de pneumonie virale, ont annoncé les autorités locales. La cité de 11 millions d'habitants a été placée de facto en quarantaine jeudi 23 janvier dans l'espoir d'enrayer la diffusion du nouveau coronavirus qui a tué 41 personnes et contaminé près de 1 300 malades depuis décembre.



Des mesures vont être prises dans tous les transports (trains, bus et avions) pour vérifier la présence ou non de personnes susceptibles d'être malades.



Source: RFI