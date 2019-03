Chine: sept morts et cinq blessés dans l'explosion d'une usine

L'origine de l'accident serait due à l'incendie d'un conteneur d'entreposage des débris métalliques à l'extérieur des bâtiments de cette usine située dans la province de Jiangsu.



Dans un communiqué, les autorités locales ont signalé qu'une enquête a été ouverte pour connaître "la cause de l'accident à l'extérieur de Kunshan Waffer Technology Corp".



L'explosion d'une usine chimique à Yangcheng, dans la même province, il y a une semaine, avait fait 78 morts.



Des "enquêtes complètes" avaient été ordonnées lundi par le gouvernement chinois sur les différentes entreprises fabriquant ou stockant des composés nécessaires à la nitration.



Ces derniers sont réputés être les plus dangereux de la chimie industrielle.



Une explosion survenue dans une usine le 2 août 2014 à Kunshan, dans la province de Jiangsu, dans l'est de la Chine avait tué 65 personnes et blessé 150 autres.