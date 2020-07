En course pour l’Europe, Arsenal a ma démarré la réception du leader Liverpool dans le choc de cette 36e journée de Premier League. Les Gunners ont concédé un but de Sadio Mané à la 20e minute.



Heureusement pour eux, l’attaquant français Lacazette égalise à la 32e minute. Avant de prendre l’avantage grâce à Nelson à la 44e minute.



Les hommes d’Arteta doivent l’emporter pour se rapprocher de Wolverhampton et Tottenham, ses concurrents directs pour une place européenne.



Mi-temps