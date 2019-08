Christian Gourcuff devient le nouvel entraîneur du FC Nantes

Comme annoncé un peu plus tôt par Ouest-France, Christian Gourcuff (64 ans) est le nouvel entraîneur de Nantes. Le FCN l'a officialisé sur son site Internet, ce jeudi.



« Quand je l'ai eu au téléphone, il a eu la gentillesse d'écouter, puis d'accepter, assure le président nantais, Waldemar Kita. Je pense que c'est l'un des meilleurs techniciens en France. On a vraiment beaucoup de chance de l'avoir avec nous et c'est un entraîneur que je désirais depuis plusieurs années. Je le remercie beaucoup d'être parmi nous. »



Pour Christian Gourcuff, qui était libre depuis son départ d'Al Gharafa en mai, « le FC Nantes a toujours représenté quelque chose. Par le passé, j'ai failli rejoindre le club mais ça ne s'est pas fait. Quand le Président Waldemar Kita m'a appelé, c'est quelque chose que je lui devais. Je suis vraiment très heureux de signer ici. »



Avant d'opter pour Gourcuff afin de prendre la suite de Vahid Halilhodzic, les dirigeants du FC Nantes avaient sondé d'autres techniciens comme Claude Puel, Luis Fernandez ou encore Gennaro Gattuso.



Le FCN commencera sa saison 2019-2020 dimanche après-midi (15 heures), par un déplacement à Lille. Avec Halilhodzic, les Canaris avaient terminé à la douzième place du Championnat et atteint les demi-finales de la Coupe de France, avant de tomber au Parc face au PSG (0-3, le 3 avril).



