Cigarette électronique, Chicha: la LISTAB et la FENAPES demandent le retrait du décret

La Ligue sénégalaise contre le Tabac (LISTAB), en collaboration avec les associations des parents d'élèves ont alerté sur la croissante introduction de nouveaux produits tabac émergents dans les établissements scolaires du pays à savoir la chicha et les cigarettes électroniques. Lors d'une conférence de presse tenue vendredi 10 novembre, la LISTAB, la FENAPES, et l'UNAPES ont uni leurs voix pour demander au gouvernement de révoquer le décret régissant la vente de ces produits au Sénégal.



Pour cause, les organisations ont soutenu que ce texte qui est aux antipodes de la convention de L’OMS pour la lutte Antitabac. « Nous aurions souhaité que le décret qui organise la vente de ces tabacs et surtout de ces tabacs émergents soit retiré, puisqu’on nous dit que cela a été adopté au niveau du Conseil des ministres », a réclamé Dame Seck, secrétaire général de la Fédération Nationale des Associations des Parents d'Élèves et Étudiants du Sénégal (FENAPES).



Ce dernier a exprimé leurs préoccupations devant l'utilisation croissante de la chicha et des cigarettes électroniques dans les environs des écoles. « Nous constatons avec beaucoup d’amertume l’utilisation du chicha dans les environs de nos nos écoles, les cigarettes électroniques sont en vente dans un conditionnement attrayant pour pousser nos enfants au tabagisme », a alerté M. Seck.



Il a affirmé que ces produits sont vendus « de manière attractive », incitant ainsi les jeunes à s'engager dans le tabagisme. Par conséquent, la LISTAB, la FENAPES, et l'UNAPES ont insisté pour que le gouvernement retire le décret en question, qualifié « d'antithétique » à la Convention de l'OMS pour la Lutte Antitabac. Le SG de la FENAPES a souligné le besoin pressant de transparence sur le contenu du décret adopté en Conseil des ministres le 4 octobre dernier, tout en demandant aux autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale de partager ces informations cruciales.



Pour rappel, ce décret envisage de modifier la législation de 2016 sur la loi de 2014 encadrant l'étiquetage, le conditionnement, l'usage et la vente du tabac au Sénégal. Selon les informations du journal Sud Quotidien, il autoriserait les industriels du tabac à vendre ces nouveaux produits émergents, facilitant leur commercialisation via les réseaux sociaux.



Toutefois, la LISTAB a plaidé en faveur d'une interdiction totale de ces produits, soulignant « la difficulté de les réglementer en raison des innovations constantes de l'industrie du tabac ». Les parents d'élèves sont appelés à la vigilance, car certains de ces nouveaux produits sont conçus pour ressembler à des objets anodins, détournant ainsi l'attention des parents tout en représentant un danger significatif pour la santé des jeunes.