Depuis la prison Mansour Faye demande à au Président Diomaye d’appeler Macky pour...

L’ancien ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye est revenu sur la situation économique difficile que traverse le pays. Selon lui, la seule alternative qui s’offre au président de la République Bassirou Diomaye Faye, c’est de faire appel à Macky Sall pour des conseils.



« La plus Haute Autorité doit sortir de sa torpeur et prendre conscience de ses responsabilités ! C’est lui que les Sénégalais ont élu quel que soit le mécanisme qui l’a investi. Son mentor de SAS « demi-dieu » a échoué, hélas, et ne se relèvera jamais. Pour l’intérêt supérieur de la nation, Diomaye doit se séparer de lui et se tourner vers Macky SALL pour qu’il l’épaule et le conseille !! », a-t-il posté sur sa page Facebook.



Pour lui : « Macky Sall, qui a le Sénégal au cœur, ne refuserait certainement pas une main tendue pour sauver sa patrie, redorer le blason de notre diplomatie balbutiante et rétablir nos relations avec nos partenaires financiers. Autrement, c’est son avenir, lui Diomaye, à la tête de ce pays qui risque d’être compromis, et même menacé. « Lu léer laa Wax ». SAS « demi-dieu » doit être conjugué au passé…c’est une anomalie de l’Histoire ! ».



Le maire de Saint-Louis, accuse le Premier ministre, Ousmane Sonko d’être à l’origine de la situation économie difficile que travers le pays. « Toute cette situation peu enviable est de la seule responsabilité de SAS « demi-dieu » qui a sacrifié ce pays sur l’autel de ses intérêts inavoués, de son égo surdimensionné et de son complexe...sans parler de son incompétence, de sa carence et de sa soif de vengeance injustifiée !! » , a -t-il soutenu.



Ajoutant que la sortie du Premier ministre sur les finances publiques issues du rapport de la Cour des comptes a fini par « discréditer le pays et va occasionner des conséquences désastreuses et dévastatrices sur le panier de la ménagère déjà mal en point... Voire exacerber la précarité du Sénégalais lambda ».



Par ailleurs Mansour Faye a soutenu que : « la dégradation progressive des Notes du Sénégal par les Agences de Notation risque de sonner le glas d'un pouvoir qui étrangle les populations. En terme plus simple, il faut comprendre que cette situation artificiellement engendrée par l'incurie du pouvoir, limite la marge de manœuvre de l’Etat pour investir dans des projets sociaux tels que la santé et l’éducation ou des projets d’infrastructures !!! Ce qui aura forcément un impact négatif sur la croissance du PIB et, par ricochet, sur la richesse produite, sur l’emploi, notamment celui des jeunes qui représentent 70 % de la population ».



L'ancien ministre a également soutenu qu’au rythme où vont les choses notamment « la baisse des obligations du Sénégal, les investisseurs auront moins confiance en la capacité du Sénégal à rembourser sa dette ». Par conséquent, il sera « plus difficile et cher pour le pays, de lever des fonds sur les marchés régionaux et internationaux », car les « taux d’intérêt vont augmenter sans parler de la spéculation potentiellement très élevée ».



Partant de là, il a estimé que « le risque réel de voir le Sénégal relégué au rang des pays pauvres très endettés, est manifeste. Et la dévaluation du CFA, tant redoutée, frappe déjà à nos portes, à celles de toute l'UEMOA !! ».