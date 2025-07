Marché Dior : une prostituée tabasse une garde pénitentiaire qui l'aurait humilié en prison

Précious Amakas James, une ressortissante Sierra-Léonaise, condamnée pour un mois de prison, pour défaut de carnet sanitaire, a soldé ses comptes avec une grade pénitentiaire du nom de Maïmouna Lèye. Six (6) mois après sa libération, elle a violemment agressé cette dernière qu'elle accuse de l’avoir humilié et maltraité en prison. Les faits se sont déroulés le 24 juin dernier, au marché Dior des Parcelles assainies (Dakar).



Le jour des faits, la garde pénitentiaire était occupée à faire ses courses quand elle se trouve prise à partie et agressée par l'ancienne prisonnière armée de balai. Alertés par les cris, les riverains tentent d'intervenir, mais Précious ne lâche pas prise. "Ici, tu n'es plus au Camp pénal", a-t-elle dit à sa victime, avant de la menacer de mort.



Suite aux conseils de sa hiérarchie, Maïmouna Lèye porte plainte. A la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar. Lors de l'audience, la prévenue déclare qu'elle était ravie de revoir Maïmouna Lèye. Qu'elle aurait accouru vers elle, tout sourire, dans l'intention de lui faire une accolade. Mais que la surveillante l'aurait repoussé brutalement.



Des allégations contraires à ce qu'elle avait dit lors de son arrestation. A l'enquête préliminaire, elle avait reconnu avoir insulté la plaignante.



Face au juge, elle a imploré « la clémence du tribunal en évoquant son bébé de 6 mois ». Malgré ses regrets, le procureur a requis trois mois de prison ferme, estimant que "le comportement de Précious est inacceptable et ne saurait être excusée ».



Cependant, son avocat, Me Senghor, a plaidé "la relaxe au bénéfice du doute".



Le délibéré est attendu au 10 août prochain.