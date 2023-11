Cinéma - Entre tradition et conflit familial: "Le Mouton de Sada" présenté par son réalisateur Pape Bounama Lopy

Sur le plateau de PressAfrik Tv, le réalisateur sénégalais Pape Bounama Lopy a partagé la genèse et l'essence de son film « Le Mouton de Sada ». Cette œuvre cinématographique de 75 minutes plonge les cinéphiles dans une relation complexe entre un père et son fils, Sada, s'appuyant sur la complicité étonnante entre ce jeune garçon de neuf ans et Dou, un mouton destiné à être sacrifié lors de la Tabaski.



Le synopsis du film révèle cette relation conflictuelle, offrant une plongée émotionnelle dans les liens familiaux et traditionnels, s'entremêlant avec le questionnement moral lié au rituel de sacrifice. Le réalisateur a dévoilé comment cette dynamique entre le père et son fils s'est développée, créant une tension qui se révèle à travers la complicité particulière entre l'enfant et l'animal destiné au sacrifice rituel. Pape Bounama Lopy a également souligné l'importance du soutien offert par FOPICA pour la réalisation de son film. Regardez !

Ndeye Fatou Touré

