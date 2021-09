Cinq (5) morts et des blessés dans un accident sur la route de Thiès

Cinq (5) personnes sont mortes lundi et plusieurs autres blessées dans un accident sur la route de Thiès. Il s'agit de 3 véhicules qui sont entrés en collision. Un bus, un camion et un véhicule particulier.



Cet accident est survenu 24 heures après celui qui s'est produit sur la route de Tambacounda où le député Moustapha Guirassy et son chauffeur ont fait un choc violent. Malheureusement le conducteur n'a pas survécu.