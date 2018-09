Cité Aliou Sow: les habitants disent non à la construction de nouveaux bâtiments

Les habitants de la Cité Aliou Sow ont manifesté ce jeudi pour dire non à la construction de nouveaux bâtiments sans autorisation. Selon eux, ces logements ne respectent pas les normes de construction.





On est obstrué par les magasins qui sont construits derrière nous et qu'ils ont donné à n'importe qui. Et ils veulent en ajouter encore. Nous ne sommes pas d'accord, car nous voulons un environnement saint", clame une manifestante.





Elle a déploré l'insécurité à laquelle ils sont confrontés, mais aussi le manque d'espace vert pour permettre aux enfants de jouer.