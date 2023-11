Cité Djily Mbaye : Un maître coranique accusé de viol et d’actes contre nature par ses quatre (4) disciples

Un scandale sexuel secoue la Cité Djily Mbaye de Yoff après que quatre disciples du maître coranique S. Mb. Diongue l'aient accusé de viol. Parmi les plaignants, la jeune fille, M. F. Thiam (21 ans), et les garçons B. Fall (22 ans), P. D. Diakhaté (25 ans) et A. Fall (31 ans) qui ont dénoncé les abus sexuels dont ils auraient été victimes depuis 2008. Se rendant le 30 octobre 2023, à la Gendarmerie de Foire les trois plaignants ont fait leurs dépositions. Ils ont affirmé avoir été envoûtés par le maître coranique, cédant à ses exigences sans réfléchir, relate L’Observateur.



Selon les déclarations des plaignants, S. Mb. Diongue âgé de 39 ans, marié et responsable d’un Dahira aurait profité des moments de récital du Coran pour abuser d’eux dans sa chambre. L'un des ses victimes un homme a déclaré avoir refusé d'assouvir les pulsions sexuelles du maître coranique, ce qui aurait entraîné des menaces de sa part avec un couteau.



Interrogé par les autorités, S. Mb. Diongue a nié les accusations, qualifiant l'affaire de complot. Il a déclaré qu'il n'avait jamais entretenu de rapports sexuels avec ses disciples, soutenant que sa relation avec eux était purement basée sur l'enseignement du Coran.



Arrêté par la Brigade de Foire, il a été déféré vendredi dernier, au tribunal de Dakar pour « viol et acte contre nature ». L'enquête est en cours.