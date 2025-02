Cité dans une complicité d’escroquerie et de blanchiment de capitaux : démenti formel de la cellule de communication de Mamadou Racine Sy

La cellule de communication de Monsieur Mamadou Racine Sy a publié, ce lundi 24 février 2025, un démenti formel en réponse à l’information parue dans l’édition du même jour du journal L’Observateur. Ce dernier, dans son titre en Une, évoque des accusations à l’encontre de Monsieur Racine Sy, le qualifiant de suspect dans une affaire de complicité d’escroquerie et de blanchiment de capitaux portant sur un montant de 91 milliards de francs CFA.



Dans sa réaction, la cellule de communication de Mamadou Racine Sy dénonce fermement ces allégations. Elle a précisé que le nommé Mamadou Racine Sy, acteur de développement respecté depuis plus de 30 ans, n’a jamais été visé par un quelconque réquisitoire en lien avec ces infractions financières. "Le sieur Mamadou Racine Sy n’a jamais été impliqué dans une affaire de complicité d’escroquerie ou de blanchiment de capitaux, et aucun dossier ne l’oppose à ces accusations", indique la note.



La Cellule de Communication poursuit en dénonçant "l’intention malveillante de nuire" derrière la diffusion de cette fausse information et met en garde contre d’éventuelles suites judiciaires. "Cette information savamment distillée par voie de presse et mise en exergue à la Une dans l’unique intention de nuire ne sera pas sans suite judiciaire", avertit-elle.



En outre, la cellule réaffirme le statut de Monsieur Sy en tant qu'acteur du secteur privé, précisant qu’il n’a jamais été impliqué dans la gestion de fonds publics. "Il est en mesure de justifier à tout moment son patrimoine", conclut la note, soulignant que Mamadou Racine Sy reste un acteur respecté dans son domaine.