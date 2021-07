City va exploser tous les records pour Jack Grealish, Manchester United pleure déjà Marcus Rashford !

Manchester City va exploser tous les records pour Jack Grealish

Les Citizens sont prêts à offrir 117 M€ pour s'offrir Jack Grealish comme l'indique le Daily Star ce matin. Un chiffre qui propulserait le nouveau joyau du Royaume-Uni comme le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League. Un record qui, pour rappel, est aujourd'hui détenu par Paul Pogba et les 105 M€ déboursés par les voisins Red Devils pour l'ex-joueur de la Juventus. Aston Villa souhaitant à tout prix conserver son joueur, reste à savoir si les Villans sauront résister à une telle offre ! La décision devrait être connue sous peu quant à l'avenir du natif de Birmingham !



Manchester United pleure déjà Marcus Rashford

Terrible nouvelle qui s'abat sur Manchester United. Marcus Rashford va manquer les deux premiers mois de compétition, comme l'informe The Manchester Evening News ce samedi. Le numéro 10 des Red Devils a choisi de se faire opérer à l'épaule afin de se débarrasser de ses douleurs. Une décision prise avec l'aide de l'entraîneur et du staff médical. Son retour à la compétition est évalué au mois d'octobre. Une absence de poids pour les Mancuniens qui espéraient retrouver un effectif complet dès le début de saison, après un mercato réussi qui a vu les arrivées de Jadon Sancho et Raphaël Varane.



Antoine Griezmann à la reconquête de Barcelone

Maintenant qu'un retour à l'Atlético de Madrid semble de plus en plus compliqué, le Mundo Deportivo explique dans sa Une que l'attaquant français montre un état d'esprit irréprochable depuis son retour à l'entraînement. Une détermination qui pourrait lui permettre de s'imposer dans un secteur offensif concurrentiel avec les arrivées cet été de Memphis Depay et Sergio Agüero. Son niveau sur le plan physique est également mis en avant par le média espagnol. Grizi est bien conscient qu'il doit donner le maximum pour reprendre la confiance d'un club qui était proche de l'envoyer à Madrid cet été.