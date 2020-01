Classement 2019 des pays africains les plus démocratiques: le Sénégal chute de 9 places

Dans son rapport 2019 sur le classement des pays les plus démocratiques au monde, l’Economist Intelligence Unit (Eiu) place le Sénégal au neuvième (9e) rang en Afrique et 82ème à l’échelle mondiale. L’année dernière, la démocratie a globalement reculé dans le monde. Et sur le continent africain, c’est plus particulièrement en Afrique subsaharienne que cela s’est ressenti.



En effet, le score moyen de la région est tombé à 4,26 l’année dernière, contre 4,36 en 2018, son pire score depuis 2010. Mais, le Sénégal a dépassé cette moyenne continentale avec une note de 5,81. Le rapport prend en compte 50 pays d’Afrique, les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et Sao Tomé-et-Principe étant absents du classement.



Au total, sept pays africains sont des démocraties imparfaites (contre huit en 2018), 17 sont hybrides (à mi-chemin entre régime autoritaire et démocratie), tandis que les 25 autres sont classés dans la catégorie régime autoritaire. L’Indice de la démocratie de l’Economist Intelligence Unit donne, depuis 2006, un aperçu de l’état de la démocratie dans le monde entier pour 165 États indépendants et deux territoires. L’Eiu est une entreprise britannique qui appartient au groupe «The Economist».