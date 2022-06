Classement ATP: Nadal et Ruud grignotent des places dans le Top 10

Le vainqueur de Roland-Garros Rafael Nadal et son adversaire en finale, le Norvégien Casper Ruud, ont respectivement grimpé d'une et de deux places, aux 4e et 6e rangs de la hiérarchie mondiale du tennis masculin, dans le classement ATP publié lundi après le tournoi parisien.



Devant eux, le Serbe Novak Djokovic, défait en quart de finale par Nadal sur la route de son 14e sacre sur la terre battue parisienne --son 22e titre record en Grand Chelem--, reste N.1 mondial, mais son avance se réduit sur ses poursuivants, le N.2 Daniil Medvedev, éliminé en 8e de finale par Marin Cilic, et le N.3 Alexander Zverev, sorti en demi-finale porte d'Auteuil par Nadal.

Grâce à sa victoire à Paris, ce dernier devance désormais le Grec Stefanos Tsitsipas, finaliste l'an passé à Roland-Garros, mais éliminé cette année en 8e de finale par le jeune Danois Holger Rune. Battu en quart par Casper Ruud, Rune bondit de 12 rangs grâce à cette performance pour faire son entrée dans le Top 30 (28e).

A noter également, le retour dans le Top 20 du Croate Marin Cilic à la faveur de son excellent parcours à Paris, où il a été éliminé en demi-finale par Casper Ruud. Désormais 17e (+6 places), Cilic n'avait plus été aussi bien classé depuis août 2019.

Plus bas dans le classement, l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles, tombeur de Taylor Fritz et John Isner et éliminé en 8e de finale par Alexander Zverev alors qu'il était sorti des qualifications à Roland-Garros, fait son entrée dans le Top 100, au 97e rang mondial, avec un bond de 33 places.

Côté français, Gaël Monfils qui n'a pas participé à Roland-Garros, est toujours le mieux classé, au 24e rang (-2), devant Ugo Humbert (48e), Benjamin Bonzi (58e) et Arthur Rinderknech (60e).

Hugo Gaston, auteur du meilleur parcours français à Paris, avec comme Gilles Simon une élimination en 16e de finale par Holger Runer gagne huit places, au 66e rang mondial. Eliminé quant à lui par Marin Cilic, Gilles Simon, qui disputait son dernier "Roland", est 134e.

Classement ATP après Roland-Garros:

1. Novak Djokovic (SRB) 8770 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 8160

3. Alexander Zverev (GER) 7795

4. Rafael Nadal (ESP) 7525 (+1)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6100 (-1)

6. Casper Ruud (NOR) 5050 (+2)

7. Carlos Alcaraz (ESP) 5005 (-1)

8. Andrey Rublev (RUS) 4260 (-1)

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3955

10. Matteo Berrettini (ITA) 3805

11. Cameron Norrie (GBR) 3500

12. Jannik Sinner (ITA) 3355

13. Hubert Hurkacz (POL) 3258

14. Taylor Fritz (USA) 2920

15. Diego Schwartzman (ARG) 2595 (+1)

16. Denis Shapovalov (CAN) 2531 (-1)

17. Marin Cilic (CRO) 2370 (+6)

18. Reilly Opelka (USA) 2145 (-1)

19. Pablo Carreño (ESP) 2135 (-1)

20. Roberto Bautista (ESP) 1880 (-1)

...

28. Holger Rune (DEN) 1489 (+12)

...

24. Gaël Monfils (FRA) 1715 (-2)

48. Ugo Humbert (FRA) 1044 (-2)

58. Benjamin Bonzi (FRA) 971 (-6)

60. Arthur Rinderknech (FRA) 946 (+8)

66. Hugo Gaston (FRA) 912 (+8)

70. Adrian Mannarino (FRA) 858 (-1)

72. Richard Gasquet (FRA) 853 (-2)

80. Benoît Paire (FRA) 784 (-2)

88. Quentin Halys (FRA) 723 (-4)

...

97. Bernabe Zapata Miralles (ESP) 671 (+33)

...

134. Gilles Simon (FRA) 481 (+23)

