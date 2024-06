Classement FIFA : l'Argentine reste au sommet, le Libéria réalise la meilleure progression

Entre les qualifications de la Coupe du monde 2026 dans les zones CAF, AFC et Concacaf et les matchs de préparation à l'EURO 2024 de l'UEFA, à la Copa América 2024 de la CONMEBOL et à la Coupe des Nations de l'OFC, l'actualité du football international a été intense depuis la dernière parution du Classement FIFA en avril.



Au total, 187 rencontres internationales ont été disputées, ce qui a significativement impacté ce classement. Certes, le trio de tête n'évolue pas. L'Argentine (1ère) domine toujours les débats, la France (2e) et la Belgique (3e) restant dans son sillon.

Mais ça bouge au pied du podium puisque le Brésil (4e, +1) et l’Angleterre (5e, -1) intervertissent leur position. Suivent le Portugal (6e), les Pays-Bas (7e) et l’Espagne (8e). La Croatie (9e, +1) double l’Italie (10e, -1) qui maintient néanmoins sa place dans le Top 10.



D’après la FIFA, les changements sont nombreux dans le Top 100. Les percées du Ghana (64e, +4), du Honduras (78e, +4), de Haïti (86e, +4), de Curaçao (87e, +4) et du Bénin (91e, +6) sont parmi les plus spectaculaires. Mais la Namibie (97e, +9) fait encore mieux en réalisant un lien de neuf lieux. Rien n'est figé non plus en deuxième partie de tableau.



Ainsi, le Mozambique (103e, +7), Madagascar (104e, +5), la RDP Corée (110e, +8), le Soudan (121e, +6), le Nicaragua (130e, +5) et Gibraltar (198e, +5) se remplace suite à de bonnes performances.



Toutefois, la meilleure progression du trimestre est à mettre à l'actif du Liberia (142e, +10) qui demeure invaincu en 2024.

Il est à noter que les matches disputés dans le cadre des compétitions continentales ayant débuté récemment en Europe et en Océanie ne sont pas pris en compte dans le calcul du Classement FIFA de juin.