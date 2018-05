Classement Fifa du mois de mai : le Sénégal stagne à la 2e place derrière la Tunisie

NEW #FIFARanking



Comme chaque mois, la FIFA a dévoilé ce jeudi son édition mensuelle du classement des nations pour le mois de mai . L’Allemagne, le Brésil et la Belgique font toujours la course en tête au niveau mondial. En Afrique, les « lions » occupent toujours la deuxième place derrière la Tunisie. La RDC le Maroc et l’Egypte viennent complétés les 5 premier places.AllemagneBrésilBelgiquePortugalArgentineSuisseFranceEspagneChiliPologneTunisie (14e)Sénégal (28e)RDC (38e)Maroc (42e)Egypte (46e)Nigeria (47e)Cameroun (50e)Ghana (50e)Burkina Faso (54e)Cap Vert (58e)Algérie (64e)Mali (67e)Côte d’Ivoire (69e)Guinée (70e)Afrique du Sud (72e)Ouganda (74e)Zambie (78e)Bénin (84e)Congo (89e)Gabon (90e)