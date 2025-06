Clôture de la session unique de l'Assemblée nationale : le Maroc salue l'exemplarité diplomatique du Sénégal

Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a ouvert ce lundi, la cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire unique. Dans son allocution d'ouverture, il a particulièrement salué la présence de ses homologues parlementaires venus de Gambie, de Mauritanie et du Maroc, soulignant l'importance de ces échanges pour le renforcement de la démocratie en Afrique.



Abdel Fassi-Fihri, vice-président de la Chambre des Représentants du Maroc et représentant du président Rachid Talbi El Alami (empêché), a été le premier invité à s'exprimer devant l'hémicycle. Dans un discours remarqué, il a tout d'abord rendu hommage au "renouveau institutionnel" que connaît le Sénégal, mettant en avant la maturité démocratique du pays.



"Notre étroite collaboration nous permet de constater l'approfondissement de la pratique démocratique sénégalaise, fruit d'une sagesse politique cultivée depuis l'indépendance. Le Sénégal a su forger un modèle démocratique unique, qui se consolide à chaque échéance électorale", a-t-il déclaré.



Abordant l'élection présidentielle de 2024, M. Fassi-Fihri a loué son déroulement "serein, marqué par un civisme et une responsabilité salués par tous les observateurs". "Ces élections ont confirmé la capacité du Sénégal à organiser une compétition pluraliste, transparente et respectueuse des libertés, renforçant ainsi sa place comme pilier de la démocratie en Afrique", a-t-il affirmé.



Le diplomate marocain a ensuite longuement évoqué les liens "profonds et indéfectibles" unissant le Maroc et le Sénégal, soulignant leur ancrage historique, culturel et humain. "Ces fondements ont forgé une amitié sincère et une solidarité agissante entre nos deux nations", a-t-il insisté.



Il a également salué la dynamique actuelle, portée selon lui, par "la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui œuvrent ensemble pour un partenariat stratégique exemplaire en Afrique".



En conclusion, M. Fassi-Fihri a lancé un vibrant plaidoyer pour une coopération renforcée entre parlements africains : "Face aux défis inédits de notre époque, nous, parlementaires africains, devons coordonner nos actions et parler d'une seule voix pour répondre aux attentes des peuples que nous représentons".