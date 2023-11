Clôture des parrainages ce jeudi 30 novembre à 23 h 59mn : BBY exhorte ses responsables à respecter les délais

Lancée le 27 septembre 2023, les parrainages prennent fin le 30 novembre. Dans un communiqué parvenu à Pressafrik, le Coordonnateur national du parrainage de BBY informe les Responsables, Militants et sympathisants de la Coalition que « la clôture du dépôt des fiches de parrainage est prévue pour ce jeudi 30 Novembre 2023 à 23H 59mn, conformément au calendrier établi par l’organe en charge de l’organisation des élections. »



« Il est, à cet effet, demandé aux différents délégués régionaux, aux Responsables, Militants et Sympathisants de prendre toutes les dispositions et de veiller au respect des délais impartis pour ledit dépôt des fiches. », indique la note.





Le Coordonnateur national du parrainage de BBY via le communiqué, "réitère ses félicitations et remerciements à l’endroit des Délégués régionaux, Responsables, Militants et sympathisants pour le travail remarquable abattu dans le cadre du parrainage. Il appelle également à toutes les forces vives de la grande majorité présidentielle à continuer le travail de massification et de sensibilisation autour du Candidat Amadou BA, pour une victoire éclatante au soir du 25 février 2024.