Coalition BBY : Amadou Ba remobilise ses troupes

Le candidat de la Benno Bokk Yakaar est plus que déterminé à mener sa coalition à la victoire. Le candidat de la mouvance présidentielle renouvelle sa volonté d’aller jusqu’au bout de son combat : à savoir la victoire de sa formation à l’élection présidentielle. Pour se faire l’actuel Premier ministre n’en démord pas et ne manque pas d’entrain. « Le candidat Amadou BA a réitéré sa volonté et sa détermination à conduire la coalition à la victoire dès le premier tour de l’élection présidentielle pour relever, avec l’ensemble du peuple sénégalais, les défis de la paix, de l’emploi massif des jeunes et du pouvoir d’achat des ménages », renseigne le communiqué du directoire de campagne du candidat Amadou Ba.



Dans la perspective d’une victoire à l’élection présidentielle, monsieur Ba dit exhorter les coordonnateurs des différents pôles du Directoire à intensifier l’activité de production des stratégies sectorielles en direction de toutes les couches de la population. Poursuivant sa logique, le candidat de la coalition présidentielle tient « à rassurer les participants à la réunion que toutes les conditions sont réunies pour une campagne électorale victorieuse ». De quoi raviver son directoire de campagne qui marque « son adhésion totale à la démarche du candidat ».



Au terme de cette rencontre, le directoire de campagne d’Amadou Ba a exhorté l’ensemble des coordonnateurs à travailler pour "une victoire nette dès le premier tour de l’élection présidentielle".