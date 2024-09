Coalition BBY : La dernière sérénade des députés de la majorité?

Le vote d'hier à l'Assemblée nationale porte peut-être l'un des derniers actes de la quatorzième législature. Les députés de la majorité refusant de voter la loi portant sur la dissolution du HCCT et du CESE ont infligé à Diomaye son premier "revers politique". C'est une lapalissade! Aussi bien terne qu'elle soit, elle reste tout de même une victoire. Au point de revigorer, le président du Groupe parlementaire, Abdou Mbow qui to de go déclarait juste après la plénière "nous allons déposer une motion de censure dès demain". Dans une logique politique et suivant les évènements d'hier, le président Diomaye par un communiqué de la présidence dit prendre acte des faits passés à l'Assemblée nationale. Hier, pendant presque toute une journée, les députés de BBY, pour certains d'entre eux, signaient leur dernière présence à l'Assemblée nationale.



Hier tout en savourant aux délices de leur jouissive victoire, les députés de la majorité ont appris par le biais d'un communiqué que l'ancien Prince Macky Sall a signé l'arrêt de mort de la Coalition BBY. C'est donc12 ans de vie commune qui s'envolent, le soir même de la "dernière danse".



Dans une large mesure et en toute évidence ce couperet de Macky Sall est tombé comme un coup de massue. Dans la même veine, les députés de la majorité sont suspendus au décret de Diomaye qui va sceller le destin de cette quatorzième législature. Il n'est pas besoin de le dire, l'Assemblé nationale ne survivra pas à cette bourrasque.