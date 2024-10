Coalition Same Sa Kaddu : le PUR nie toute adhésion (responsables)

Le Parti de l'Unité et de Rassemblement (PUR) est très remonté contre ceux qui véhiculent sur les réseaux l'information selon laquelle leur formation ferait partie d'une coalition du nom de "SAME SA KADDU", créée le 23 septembre 2024. Cette information, après vérification auprès de responsables du parti par PressAfrik, est balayée d'un revers de la main. D'après des sources concordantes "ces allégations ne sont pas fondées, car ne faisant pas objet de discussions encore moins de débats au sein du parti.



Et dans une note dont PressAfrik a copie, les responsables de PUR ont tenu à apporter les précisions suivantes : "nous attirons l'attention de toute l'opinion Nationale que le Sieur Cheikh Tidiane Youm n'a nullement pas été mandaté dans le cadre de cette Coalition par le Conseil Politique National constitué essentiellement des Responsables des structures de base du Parti".



De plus, poursuit -on sur la note, "toute démarche de négociation dans le cadre d'une quelconque Coalition ne peut être faite sans l'implication et la concertation avec la Commission Nationale d'investiture et de surcroît le Conseil Politique National."



Tous ces arguments susmentionnés, corroborent à suffisance les sources anonymes et concordantes interrogées par PressAfrik pour les besoins d'une clarification. A terme, les responsables de PUR de préciser que leur parti " n'est pour le moment officiellement impliqué dans aucune Coalition, toute décision définitive devant être confirmée par le Président du Parti".