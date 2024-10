Cofina : le chargé du recouvrement reconnu coupable de détournement de 5 millions de franc CFA

Reconnu coupable d’abus de confiance par le Tribunal des flagrants délits de Dakar, Madiap Sarr, chargé du recouvrement à Cofina, une institution financière, a été condamné à deux mois de prison ferme, mercredi 16 octobre 2024. En sus de cette peine, le jeune homme de 28 ans devra verser 4 millions de francs Cfa à la partie civile en guise de dommages et intérêts.



L'Observateur qui donne l'information dans sa publication de ce jeudi, renseigne que le mis en cause Madiap Sarr occupait le poste de chargé du recouvrement dans cette institution financière spécialisée dans la méso-finance. Sa mission était de collecter les fonds dus à l’entreprise et les verser dans ses caisses.



En effet, lors d’un audit interne, un trou de 5 millions 225 mille francs Cfa apparaît dans les comptes. Devant les difficultés, M. Sarr à justifier l’anomalie. Cofina, la plaignante, porte plainte contre lui pour abus de confiance. Ainsi, le chargé du recouvrement aurait détourné le montant en cause pour jouer au Parifoot. Cependant, il a tout perdu.



Selon la même source, Madiap Sarr « a reconnu sans problème les faits qui lui sont reprochés », devant le tribunal des flagrants délits. Par ailleurs, pour la réparation partielle du préjudice causé à Cofina, la famille de M. Sarr a déjà versé à la banque 2 millions 250 mille francs Cfa .



Toutefois, pour ce qui est de la réparation des dommages et intérêts, elle devra trouver en plus de la somme déjà versée, 4 millions de F Cfa supplémentaires suite à la sanction du tribunal qui lui a d'ailleurs valu deux mois de prison ferme.