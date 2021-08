Colère de Thierno Bocoum contre Sonko-Khalifa-Karim: le clin d’œil de Barthélémy Dias

Les jeux sont tirés et chacun cherche à mettre toutes les bonnes cartes de son côté. Alors que la grande alliance Sonko-Khalifa Sall-Karim Wade va voir le jour pour les Locales 2022, le leader du mouvement AGIR Thierno Bocoum, qui s’est senti exclu, a fait une déclaration sur sa page Facebook, pour dénoncer une coalition « calculée et politicienne contre l’opposition ».



Un coup de gueule qui n’a pas laissé insensible Barthélémy Dias, candidat à la mairie de Dakar. « A MON AMI, FRÈRE ET COMPAGNON DE LUTTE!!!

TU NE SERAS JAMAIS OUBLIÈ ...

ON EST ET ON RESTE ENSEMBLE!!!

ENSEMBLE, MARCHONS VERS "L'ESSENTIEL" », a-t-il répondu en capturant la publication de Thierno Bocoum. Ça a l’air d’un clin d’œil !