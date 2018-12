Colère des élèves de Kaolack : ils se font gazer lors de leur sit-in

L’accident survenu à Kaolack et qui a couté la vie à une jeune élève de terminale n’en finit plus de faire jaser. En effet, ses camarades ainsi que les professeurs du nouveau lycée appelée aussi lycée Abdoulaye Diack sont sortis dans la rue ce mercredi 12 décembre pour occuper la voie publique et barrer la route nationale pour réclamer des ralentisseurs devant leur établissement.



Déterminés à obtenir gain de cause, ils sont restés pendant près d’une heure sur la chaussée et il a fallu l’intervention des policiers lesquels les ont bombardés de gaz lacrymogènes pour mettre fin à la manifestation.



A en croire un des professeurs dudit lycée, leur revendication est légitime. D’ailleurs, indique-t-il, ils ont d’abord, de façon officielle, réclamer des dos-d’âne. Mais, les autorités faisant la sourde oreille, ils se sont finalement résolus à emprunter cette voie, d’autant plus que l’accident de ce mardi a couté la vie à une fille de 20 ans seulement.



Le drame qui a exacerbé le courroux des étudiants s'est déroulé mardi. Un camion frigorifique en partance pour Dakar a violemment fauché une élève âgée de 20 ans devant l'établissement. Cette dernière est morte sur le coup.