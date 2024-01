Collectivités territoriales : plus de 70 milliards destinés aux communes

Le directeur de Cabinet du ministre des collectivités territoriales en a fait la révélation. Plus de 74 milliards de francs Cfa ont été injectés dans les 124 communes du Sénégal, ayant bénéficié de la phase pilote du programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen). « Les résultats sont extrêmement importants en faveur des collectivités territoriales. En cinq ans, nous avons vu énormément de fonds qui ont été transférés au niveau collectivités », a fait savoir Boubacar Diallo.

Le directeur général Baye Oumy Guèye, directeur général de l’agence de développement municipal (Adm) affirme que l’ensemble des collectivités territoriales sont performantes. Ainsi, informe Monsieur Guèye, « La Pacasen a permis de finaliser d’abord les réformes des fonds d’équipements des collectivités territoriales, mais également la valeur ajoutée de la contribution économique locale, qui va permettre aux communes de booster leur financement ».



Le Pacasen est un programme exclusivement destiné aux collectivités territoriales. Et après cette phase de financement, il est prévu une formation de 115 commissions fiscales. Qui seront d’ un appui important aux collectivités territoriales.