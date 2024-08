Collision meurtrière entre un bus et un minicar à Koumpetoum: le bilan s'alourduit à sept (7) morts

Malheureusement, le bilan s’est alourdi, atteignant désormais sept victimes décédées, d'après Lieutenant Samba Athie, commandant de la 61e Compagnie d'incendie et de secours de la région de Tambacounda.

Les autorités locales ainsi que les équipes de secours se sont rendues sur les lieux pour gérer la situation et fournir les premiers secours aux blessés.

Ce samedi matin, aux environs de 7 heures, un drame routier a endeuillé la région de Koumpetoum. Sur la route nationale numéro 1, à la sortie de Koumpetoum en direction de Koungheul, une collision violente a eu lieu entre un bus et un minicar. Le bilan initial faisait état de six personnes décédées sur le coup et de quatorze blessées.