Colobane : un scootériste heurté par «un car-rapide» avant d'être écrasé par un camion

Un violent accident s'est produit à Colobane (Dakar) dans le sens du pont de Yarakh en allant vers le centre-ville. Un conducteur de moto a été mortellement fauché par « un car-rapide » avant d’être écrasé par un camion qui roulait au sens inverse.



Selon « Les Echos », le camion lui a roulé dessous, le tuant sur le coup. En effet, le défunt qui roulait tranquillement sur sa moto a été rattrapé dans sa course par un « car-rapide » qui roulait à vive allure.



Heurté par derrière, il a été projeté dans l’air avant d’atterrir sur l’asphalte et se retrouve dans la voie d’un gros porteur qui peinait à s’arrêter.



La même source qui donne plus de détails, renseigne que le camion lui a passé dessus et l’a écrabouillé avec sa moto.



Les deux chauffeurs ont été arrêtés.