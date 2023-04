Combats au Soudan: Français, Américains et pays voisins évacuent leurs ressortissants

Au Soudan, les combats font rage entre les deux belligérants, l’armée régulière du général al-Burhan et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Hemedti. Au huitième jour de ces affrontements meurtriers, Français, Américains, Arabie saoudite et autres pays voisins sont en train d'évacuer leurs ressortissants. Les FSR et l’armée auraient fourni des garanties pour sécuriser ces extractions. Comment ces missions d’évacuations sont-elles organisées ? Précisions du général Michel Yakovleff, ancien vice-chef d'état-major du Shape, le commandement suprême interallié pour les opérations de l’Otan.