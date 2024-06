Comité de pilotage du projet SENRM : vers une gestion durable des ressources halieutiques et forestières au Sénégal

Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles au Sénégal (SENRM) a tenu, ce vendredi 14 juin 2024, sa première réunion du Comité de pilotage. Cette réunion a été co-présidée par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique et le ministre des Pêches et des infrastructures maritimes et portuaires.

Le SENRM est une initiative clé pour une gestion durable des ressources halieutiques et forestières au Sénégal, avec des interventions stratégiques dans plusieurs régions du pays. Le projet est prévu pour durer 6 ans, de 2022 à 2028, avec un budget total de 100 millions de dollars (environ 61 milliards Fcfa).





Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a décrit les composantes principales du projet.

« Cette initiative ambitieuse vise à renforcer la gestion des ressources halieutiques et forestières dans notre pays avec principalement des composantes qui vont impacter sur les ressources notamment le cadre institutionnel de gestions de risques environnementaux pour la première composante. Tout ce qu’il y a comme résilience et productivité du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Et la troisième sur la gestion durable des forêts et des écosystèmes », a déclaré Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.



Le SENRM vise à améliorer la gestion des ressources halieutiques et forestières ainsi que l'accès à des opportunités économiques liées dans les zones cibles. Le projet cible 9 régions : Dakar, Thiès, Louga, Saint Louis, Fatick, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.



« Le projet SENRM est présentement l’un des leviers les plus importants sur lequel va s’appuyer mon département pour la mise en œuvre des réformes majeures en cours notamment en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la pêche illicite non déclarée et non règlementée, de promotion de la chaîne de valeur des produits de la pêche et de développement de l’aquaculture notamment. Il est attendu des unités de gestion une bonne collaboration avec les communautés bénéficiaires dans le cadre d’une démarche participative et inclusive seul gage de son appropriation », a expliqué Dr Fatou Diouf, ministre des Pêches et des infrastructures maritimes et portuaires.



Aménagement de 13 nouvelles forêts



Le projet prévoit également la construction de 8 pôles aquacoles répartis dans 7 régions. « Nous allons construire 8 pôles aquacoles dans 7 régions. Ces pôles aquacoles seront des centres d’incubation où il y aura toutes les activités de production, des écloseries, de la transformation, il y aura même la fabrique d’aliments pour les poissons et la transformation des produits. Il est également prévu la construction de quais moderne qui respectent les normes sanitaires de constructions et d’aménagement. Nous allons construire ou réhabiliter les postes de contrôle et les stations de surveillance », a fait savoir Dr Papa Namsa Keita, coordonnateur SENRM du ministère des Pêches.



Concernant le volet environnement, le projet va beaucoup travailler sur le renforcement des capacités de gestion des risques environnementaux et le développement des textes d’application du code de l’environnement.



Selon Ndeye Coura Mbaye Diop, coordonnatrice du SENRM au ministère de l'Environnement. « Le projet va appuyer la direction de la réglementation environnementale et du contrôle et ces différentes structures notamment le centre de gestion des urgences environnementales et le centre de la gestion de la qualité de l’air ».



Enfin, le deuxième volet du projet vise la gestion des forêts et écosystèmes. « Dans les régions de Kédougou, Kolda, Tambacounda et Sédhiou, le projet va appuyer à l’aménagement de 13 nouvelles forêts. Le projet vise à consolider également des actions qui étaient déjà engagées. Donc, ce sera sur 44 autres forets que le projet va appuyer la mise à jour des plans d’aménagement et la mise en œuvre des activités », a fait savoir Mme Diop.