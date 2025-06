Tabaski 2025 : le Président Bassirou Diomaye Faye appelle au dialogue et à la cohésion nationale

À l’occasion de la célébration de l’Aïd al-Adha (Tabaski) ce samedi à la Grande Mosquée de Dakar, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel aux Sénégalais à « préserver l’esprit de dialogue et de concertation » afin de permettre au pays de progresser dans la « concorde et la cohésion ».



« Je voudrais aussi appeler, ce jour béni de Tabaski l’ensemble des Sénégalais à perpétuer l’esprit de solidarité et de générosité, mais aussi de partage qui sont les valeurs fondamentales que traduit cette fête », a-t-il déclaré.



« A la suite du dialogue national, j’invite également tous les Sénégalais à maintenir l’esprit de dialogue et de concertation afin que notre pays continue d’avancer dans la concorde et la cohésion au-delà des divergences que nous pouvons avoir sur les opinions », a ajouté le Président Bassirou Diomaye Faye.



Accompagné du ministre des Forces armées, Birame Diop et de son directeur de cabinet, Mary Teuw Niane, le chef de l’Etat a appelé l’ensemble ses concitoyens à prier pour le Sénégal.



Il a appelé l’ensemble des concitoyens qui fêtent la Tabaski de « prier pour que Dieu veille sur notre pays, qu’il préserve la paix sociale et la cohésion nationale. Qu’il consolide notre unité nationale et accorde à nos familles une bonne célébration de la fête de Tabaski ».



Il a sollicité de tous les guides religieux, de tous les imams et de tous les maîtres coraniques et de l’ensemble des Sénégalais ‘’des prières continues, pour que le Sénégal demeure uni, stable et prospère’’.



Le Président Faye a adressé ses félicitations aux éleveurs et transporteurs, mais aussi l’ensemble des forces de défense et de sécurité dont le « professionnalisme, la détermination et le travail coordonné ont permis un bon approvisionnement du marché sur l’ensemble du territoire national ».