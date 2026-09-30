Commande publique durable au Sénégal : l'ARCOP et le PNUE engagent la transition écologique du secteur privé et des administrations

L'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) ont ouvert hier à Dakar une rencontre nationale de trois jours consacrée aux achats publics durables et circulaires. Cet événement a réuni les principaux acteurs du secteur afin d'intégrer les exigences environnementales dans les marchés publics, visant la construction de bâtiments plus résilients, économes en ressources et à faibles émissions. L'initiative visait à sensibiliser les administrations et le secteur privé à la préservation des ressources naturelles à travers la commande publique.



La direction de l'organe de régulation a rappelé l'urgence d'adapter les procédures d'achat aux enjeux écologiques actuels. « La nécessité de préserver l'environnement n'a pas été suffisamment prise en charge. L'ARCOP l'ayant compris, a pris l'initiative d'engager l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'administration du Sénégal dans une dynamique dont l'objet et la vocation est de permettre à nos managers, lorsqu'il est question de concevoir les acquisitions, de tenir compte du cycle de vie des biens, de tenir compte également de la nécessité de ne pas satisfaire un bien tout en créant un impact qui soit négatif sur l'environnement », a déclaré le Directeur Général de l'ARCOP, Docteur Moustapha Djité.



Le Ministère de l'Environnement a réitéré son plein engagement à accompagner cette transition stratégique aux côtés des entreprises privées. « Le privé est un acteur important de la chaîne de commande publique. L'État en est l'initiateur, mais c'est le privé qui met en œuvre. Donc, comme je l'ai dit, tous les acteurs doivent être synchrones dans toutes les phases de mise en œuvre de ce dispositif-là », a souligné le Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement, Fodé Fall.



Le représentant ministériel a insisté sur le caractère contraignant des nouvelles orientations pour l'ensemble des partenaires économiques. « Les questions liées au respect de l'environnement ne doivent plus être des options, c'est des exigences aussi bien pour l'État que pour les partenaires du privé », a affirmé Fodé Fall sur les ondes d'iRadio. L'ARCOP a finalement réaffirmé sa volonté de privilégier une démarche inclusive pour définir des stratégies consensuelles et pérennes.

